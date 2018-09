AEK vence antes de receber o Benfica

O AEK Atenas, que na terça-feira recebe o Benfica na segunda ronda do grupo E da Liga dos Campeões, venceu este sábado, por 3-0, em casa do OFI, em jogo referente à quinta jornada do campeonato grego.

Com os portugueses Hélder Lopes e André Simão a titulares, o AEK marcou por Anastasios Bakasetas, pelo brasileiro Rodrigo Galo, lateral que já passou pelo Sp. Braga, Gil Vicente, Académica e Paços de Ferreira, e pelo argentino Ezequiel Ponce.

Com este triunfo, o AEK ascendeu provisoriamente à primeira posição do campeonato grego, com os mesmos 12 pontos do Olympiacos, que caiu para segundo e que este domingo recebe o PAOK, terceiro, com 10.

O AEK, que na primeira jornada da Liga dos Campeões perdeu em casa dos holandeses do Ajax (3-0), é o quarto e último classificado do grupo E, ainda sem qualquer ponto, tal como o Benfica, terceiro, que perdeu em casa com os alemães do Bayern Munique (2-0).

