Aboubakar vai ser operado e é baixa prolongada no FC Porto

Aboubakar, avançado camaronês do FC Porto, vai ser operado, informou neste sábado o clube. Através do site oficial, o FC Porto esclareceu a situação do jogador, que se tinha lesionado na sexta-feira, durante o jogo entre os "azuis-e-brancos" e o Tondela, a contar para a sexta jornada da I Liga e que os portistas venceram por 1-0.

"No boletim clínico surgem os nomes de Bazoer (tratamento, treino condicionado e ginásio), João Pedro (tratamento e ginásio) e Aboubakar. O avançado foi reavaliado e apresenta uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Vincent Aboubakar será operado oportunamente", pode ler-se.

