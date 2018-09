A vida de Mourinho no Manchester United piora com nova derrota

O Manchester United prolongou neste sábado um início de época catastrófico ao somar mais uma derrota - a terceira em sete jogos - na Liga inglesa, desta feita frente ao West Ham, um dos últimos da tabela, por 3-1.

Depois de uma semana em que a controvérsia entre o treinador português e o internacional francês Paul Pogba dominou as atenções, para além de uma surpreendente eliminação da Taça da Liga às mãos do Derby County, das divisões secundárias do futebol inglês, Mourinho viu as aspirações de chegar ao título na Premier League tornarem-se ainda mais ténues com o desaire frente aos "hammers".

Ao montar uma equipa num esquema táctico pouco habitual nas suas equipas (3x5x2) um golo logo aos 5', da autoria de Felipe Anderson, deixou os "red devils" a jogar sobre brasas.

O cenário piorou para o Manchester United já muito perto do intervalo quando um remate de Andriy Yarmolenko desviou em Lindelof e acabou dentro da baliza da equipa de Mourinho, que ainda reduziu no segundo tempo, graças a um bom remate de Marcus Rashford, a cerca de 20 minutos dos 90 e um minuto depois de Pogba ter sido substituído.

Só que pouco tempo depois, Marko Arnautovic sentenciou a partida ao colocar o West Ham de novo com dois golos de vantagem, resultado que não voltaria a sofrer alterações.

O Manchester United mantém-se, para já, na oitava posição, mas pode cair ainda mais até ao fim da ronda. Com o resuktado deste sábado, os "red devils" somaram o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, o segundo no campeonato.

Os dez pontos que o Manchester United soma neste momento são idênticos ao pior resultado do clube em toda a era Premier League com sete jornadas disputadas, colocando José Mourinho debaixo de ainda maior pressão na sua terceira época no clube.

