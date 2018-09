Festa de Outono de Serralves este fim-de-semana com música, teatro, jogos e oficinas

A 10.ª edição da Festa de Outono de Serralves, no Porto, celebra a chegada da nova estação do ano, este sábado e domingo, último fim-de-semana de Setembro, com workshops, oficinas, espectáculos teatrais, música e jogos.

A Festa do Outono, com entrada gratuita, tem uma programação diversificada com propostas "divertidas e educativas", contextualizadas à luz de algumas práticas, tradições e conceitos ancestrais, como explicou o coordenador da iniciativa, Rui Costa, na apresentação do evento, na passada segunda-feira.

Depois de, em 2017, ter recebido 55.128 visitantes, Rui Costa acredita que os números se vão repetir na edição deste ano.

Durante os dois dias, quem for a Serralves poderá conhecer e contactar de perto com processos de transformação de algumas fibras têxteis, com a arte da cestaria e com a confecção de receitas com produtos da época. Além disso, os visitantes poderão contactar com temáticas como a fauna, flora, biodiversidade outonal e raças autóctones, para estimular a sensibilização ambiental, a ética da conservação e a recuperação de saberes e fazeres.

À vertente ambiental aliam-se as diferentes expressões artísticas, desde música, teatro, dança, oficinas e percursos pedestres.

Este sábado e domingo, Serralves dá as "boas-vindas" ao Outono entre as 10h e 19h, sendo o acesso realizado pela avenida Marechal Gomes da Costa e a rua Bartolomeu Velho.

A Festa de Outono, com 21 parceiros, dos quais 12 são câmaras municipais, está integrada no programa das Jornadas Europeias do Património 2018, este ano subordinadas ao tema "Partilhar memórias".

