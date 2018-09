Coleccionador quer retirar 700 desenhos depositados em Serralves após caso Mapplethorpe

O conhecido coleccionador Luiz Teixeira de Freitas comunicou à Fundação de Serralves que vai retirar as obras que tem em depósito no Museu de Arte de Contemporânea do Porto ao abrigo de um acordo de 10 anos. A intenção, motivada pela polémica dos condicionalismos em torno da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures e "em solidariedade com João Ribas", foi confirmada ao PÚBLICO pela filha, a curadora Luiza Teixeira de Freitas. A colecção é composta por 700 desenhos, com nomes que vão de Mark Lombardi a Gabriel Orozco, passando por Julião Sarmento.

"É 100% verdadeiro”, disse a curadora luso-brasileira, explicando que Luiz Teixeira de Freitas enviou uma carta à presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, no início da semana, da qual ainda não recebeu uma resposta, depois das notícias sobre a demissão de João Ribas da direcção do Museu de Serralves e das suspeitas de interferências da administração no seu trabalho, nomeadamente na montagem da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano. “Isto é tudo em solidariedade com o João Ribas e em desacordo com a posição tomada pela administração em relação à exposição de Robert Mapplethorpe”, continuou Luiza Teixeira de Freitas.

Contactada pelo PÚBLICO, a Fundação de Serralves não quis prestar declarações sobre a intenção do coleccionador, cujo acordo em vigor remonta à direcção de João Fernandes.

A vontade de Luiz Teixeira de Freitas tornou-se pública durante a feira de arte Vienna Contemporary, na Áustria, onde o coleccionador está presente. Alain Servais, um conhecido coleccionador belga, partilhou as declarações via Twitter, indicando que o importante coleccionador tomou a decisão na sequência do caso Mapplethorpe. “O coleccionador retirou 700 obras que tinha emprestado por 10 anos ao Museu de Serralves no Porto depois da censura na recente Robert Mapplethorpe [sic]”, escreveu. Na Vienna Contemporary estão representadas entidades como a Balcony, uma das mais jovens galerias portuguesas, ou a Kubik.

O Museu de Serralves é o único museu português onde Luiz Teixeira de Freitas tem obras em depósito, mas o coleccionador empresta as suas obras regularmente a instituições de todo o mundo. A administração da Fundação de Serralves negou esta semana a interferência na montagem da exposição. “O conselho de administração não mandou retirar quaisquer obras da exposição” de Mapplethorpe, disse a administradora Ana Pinho numa conferência de imprensa.

