Os 30 anos de canções de Mafalda Veiga vão ser comemorados com dois concertos em Outubro, dia 12 no Coliseu do Porto e dia 13 no Campo Pequeno em Lisboa. Mas antes há outras iniciativas, entre elas “30 canções ditas por…”, onde 30 pessoas (escritores, actores, músicos, amigos) foram convidadas por Mafalda a dar voz a 30 das suas canções, lendo-as. Até dia 12 de Outubro, publicamos aqui esses 30 vídeos, em grupos de cinco. Hoje, ?Ana Bacalhau (cantora) lê Um pouco de céu, Ana Vidigal (pintora) lê Entre achados e perdidos, João Baião (actor) lê Nazaré, Luis Caetano (radialista) lê Nalgum lugar perdido, e Patricia Reis (escritora) lê Domingo.

Uma ideia de Filipa Leal, conceção e filmagens de Filipa Leal e Mafalda Veiga, grafismo de Joana Lima Rocha.