Football Manager 2019 vai incluir videoárbitro

A próxima edição de Football Manager traz novidades para os fãs de futebol. Para aproximar o simulador ao que acontece dentro (e fora) das quatro linhas, o jogo Football Manager 2019 irá incluir a intervenção do vídeo-árbitro (VAR).

O anúncio foi feito pela Sports Interactive, a empresa que desenvolveu o Football Manager. De acordo com a empresa, as alterações introduzidas ao videojogo pretendem “aproximar mais do que nunca os jogadores a este bonito jogo”.

O Football Manager é um simulador de gestão de futebol, em que o jogador controla uma equipa, escolhe as contratações, as tácticas e métodos de treino. Depois é deixar a bola rolar. A técnica, velocidade, finalização, marcação e agilidade de cada membro da equipa é definida pelo próprio jogo, com base nos colaboradores da Sports Interactive.

Entre as alterações que serão encontradas na próxima edição estão novas tácticas e métodos de treino.

As novidades trazem “maior controlo” ao jogador, com mais horários de treino das equipas para os próximos encontros e abertura para que o jogador crie "a sua própria filosofia futebolística com estilos que reflictam as inovações tácticas mais populares no futebol moderno". Há ainda maior feedback em relação aos negócios de transferência de jogadores com os agentes e melhorias no interface do jogo.

Para quem não conhece o videojogo, a nova edição disponibilizará um tutorial interactivo que explicará os fundamentos, desde a primeira interacção até ao momento em que a equipa chega ao topo.

