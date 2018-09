O juiz que vai dirigir a fase de instrução do processo resultante da Operação Marquês foi escolhido por sorteio, realizado no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. E o sorteio, feito por computador, ditou que a próxima etapa será da responsabilidade do juiz Ivo Rosa. A outra opção seria Carlo Alexandre, juiz que tinha estado envolvido na fase de Investigação.