Tancos: Ministério Público pede prisão preventiva para todos os arguidos

O Ministério Público vai pedir prisão preventiva para os oito arguidos detidos no âmbito do reaparecimento das armas furtadas em Tancos, conta a Rádio Renascença. Os oito arguidos tinham sido presentes ao juiz de instrução criminal, João Bártolo, o responsável pela aplicação das medidas de coacção aos arguidos, na quinta-feira. As medidas de coacção deverão ser conhecidas nas próximas horas.

O grupo de arguidos é composto por quatro agentes da Polícia Judiciária Militar, três agentes da GNR e o alegado autor do furto, um homem de 36 anos, ex-militar, referenciado pelas polícias como traficante de droga e de armas.

A Operação Húbris investiga o aparecimento na Chamusca, em Outubro de 2017, de material militar furtado nos paióis de Tancos e, segundo o Ministério Público, em causa estão "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".

O furto de material militar dos paióis de Tancos (instalação entretanto desactivada) foi revelado no final de Junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, demais explosivos e uma grande quantidade de munições.

