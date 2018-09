O próximo concurso do Euromilhões terá um jackpot de 162 milhões de euros, por nenhum apostador ter acertado na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A combinação vencedora do concurso 78/2018 do Euromilhões, sorteada nesta sexta-feira, é composta pelos números: 2, 4, 8, 27 e 50 e pelas estrelas 2 e 9.

O segundo prémio, no valor de 368.793,12 euros, saiu a cinco apostadores, um deles em Portugal.

O terceiro prémio, de 71.580,10 euros, vai para seis apostadores, um dos quais em Portugal, enquanto o quarto prémio, de 2838,81 euros, será entregue a 74 jogadores, nove com aposta registada no país.

Atenção: É possível verificar-se um engano na transcrição de um número. Consulte sempre as listas oficiais de resultados.

