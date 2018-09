Interrogatório de suspeitos de homicídio de Luís Grilo foi suspenso

O interrogatório dos dois arguidos do caso do homicídio do triatleta Luís Grilo foi suspenso cerca das 21h30, nesta sexta-feira, e vai prosseguir na manhã de sábado. De acordo com fonte judicial, durante a tarde foram identificados os dois suspeitos – a viúva Rosa Grilo e o seu alegado amante António Joaquim – e recolhidas as primeiras declarações de Rosa Grilo.

Ao contrário do que aconteceu após a detenção pela Polícia Judiciária, o oficial de justiça António Joaquim também estará, agora, na disposição de responder às questões da juíza de instrução criminal de Vila Franca de Xira, Andreia Valadas.

A magistrada decidiu, no entanto, suspender o interrogatório quando ficou concluída a inquirição de Rosa Grilo e guardar a audição de António Joaquim para a manhã de sábado. Os dois arguidos são representados pela advogada alverquense Tânia Reis, que já se destacou há cerca de cinco anos pela defesa de Kelly Oliveira, imigrante brasileira responsabilizada por um incêndio que acabou por vitimar os seus dois filhos menores.

Tânia Reis terá aconselhado António Joaquim a também prestar declarações nesta fase inicial do processo.

Certo é que as medidas de coacção só serão conhecidas no sábado, depois das alegações do Ministério Público e da argumentação da advogada de defesa.

António Joaquim e Rosa Grilo saíram das instalações do Tribunal de Vila Franca de Xira cerca das 21h50, ela com destino ao Estabelecimento Prisional de Tires e ele conduzido para o espaço prisional da Judiciária em Lisboa. O interrogatório iniciou-se cerca das 17h30 de sexta-feira e prolongou-se por mais de três horas, sendo preenchido com a identificação dos alegados amantes e com a inquirição de Rosa Grilo. A viúva, tal como entrara, saiu do tribunal de cara destapada e António Joaquim optou por cobrir a cabeça com um casaco.

