Infarmed manda retirar do mercado creme cosmético para bebés

O Infarmed ordenou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de todas as unidades do produto cosmético para bebés Barral BabyProtect Creme de Rosto.

Segundo o site oficial do Instituto da Farmácia e do Medicamento (Infarmed), este produto "não cumpre com o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, de 30 de Novembro, devido à identificação laboratorial de Phenoxyethanol não declarado na lista de ingredientes, bem como à utilização de conservantes não autorizados".

PUB

O Infarmed determina que "as entidades que disponham de embalagens deste produto não as podem disponibilizar, devendo proceder à sua devolução".

PUB

Os consumidores que possuam este cosmético não o devem utilizar, alerta o organismo.

PUB

Para obter informações adicionais, devem contactar a Angelini Farmacêutica, Lda.

PUB