BE denuncia praxe “humilhante” em Évora

O Bloco de Esquerda quer que o Governo se pronuncie sobre uma praxe que classifica como “humilhante” de um estudante recém-entrado na Universidade de Évora, que foi obrigado a ajoelhar-se sobre as próprias mãos e a colocar a cabeça no chão sobre um monte de farinha.

O caso denunciado pelo BE está retratado numa vídeo, que circula nas redes sociais desde terça-feira. Nele vê-se um jovem com a cabeça encostada no chão sobre um monte de pó branco, que parece ser farinha, e com o corpo flectido, com as pernas cruzadas e os joelhos em cima das costas das duas mãos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando o jovem dá sinais de não aguentar estar mais tempo naquela posição, um outro aluno atira-lhe: “Desemerde-se [sic].” O BE identifica o local como sendo o Rossio de São Brás, em Évora. Entre terça-feira e até ao final desta quinta-feira, o vídeo — com pouco mais de um minuto — teve mais de 50 mil visualizações na rede social Facebook e foi partilhado por cerca de 1200 pessoas. Os bloquistas consideram “absolutamente inaceitável” que, apesar das sucessivas campanhas de combate à praxe violenta, actos como estes, “de profunda violência e humilhação”, continuem a ser “impunemente tolerados e praticados”.

PUB

PUB

Numa pergunta enviada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o BE exige que a tutela se pronuncie sobre o caso e pede que seja feito um balanço do programa governamental Exarp, lançado há dois anos.

Além da pergunta, o BE enviou um requerimento à Universidade de Évora. Contactada pelo PÚBLICO, fonte da universidade disse que o vídeo chegou ontem ao conhecimento da reitoria. O caso vai ser investigado internamente. A universidade tem, desde 2014, um programa de combate à praxe abusiva com programas de acolhimento alternativos.

PUB