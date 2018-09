Parlamento aprova reforço da criminalização do financiamento a terroristas

A proposta de lei que criminaliza o financiamento a organizações terroristas (sem relação com actos específicos praticados) bem como o recebimento de treino para esses fins foi aprovada, na generalidade, com a abstenção do PCP, e os votos favoráveis das restantes bancadas.

A proposta de lei, que representa a transposição de uma directiva, passa a criminalizar o financiamento a organizações terroristas e a terroristas individuais mesmo que não seja estabelecida uma relação directa com actos praticados. Por outro lado, a proposta também criminaliza recebimento de treino para o terrorismo, quer em sede de viagem para o estrangeiro, quer fora desse contexto.

No debate sobre a proposta, esta manhã em plenário, o bloquista José Manuel Pureza levantou dúvidas sobre a classificação de uma organização como terrorista, alertando para o seu carácter temporário.” A Organização da Libertação da Palestina foi considerada uma organização terrorista. O que esta lei prevê é que o financiamento desta organização possa ser considerada crime”, afirmou, lembrando também que Nelson Mandela também foi classificado como um “actor terrorista”, o que depois foi revogado. “O risco é para nós grande”, defendeu, considerando que não está em causa a criminalização de financiamento deste tipo de organizações em actos concretos.

Crítica aos rótulos

Na mesma linha, o deputado António Filipe, do PCP, também questionou os chamados “rótulos” que são dados às organizações pelas instâncias europeias. A argumentação não convence o CDS que, de resto, assumiu concordar de forma geral com a proposta de lei.

Telmo Correia, vice-presidente da bancada, considera que se trata de “uma discussão à parte” e rejeita qualquer tipo de financiamento ao terrorismo só porque há “dúvidas” sobre o cariz das organizações. “Já não vou lembrar que há organizações terroristas que entram em eventos anuais partidários”, afirmou, dirigindo-se à bancada comunista.

O PSD discordou também das dúvidas levantadas pelas bancadas do PCP e do BE sobre a classificação das organizações, mas apontou outro tipo de insuficiências na proposta de lei. “O que não se compreende é que a transposição seja incompleta. Não são apenas os actos terroristas violentos mas também o incitamento nas redes sociais que também têm de ser objecto de sancionamento”, afirmou o social-democrata Marques Guedes.

O deputado desafiou o PS para aceitar as futuras propostas do PSD na comissão, o que foi recebido com abertura pelo socialista Fernando Neto Brandão. A ministra da Justiça, Francisca van Dunem, disse acreditar que as questões colocadas pelo PSD já estão consagradas na lei mas disse ter pedido ao seu gabinete para verificar. “Temos de evitar espaços em branco ou hiper punição. Vamos ver se já está lá tudo o que disse”, afirmou a governante, dirigindo-se à bancada do PSD.

Já sobre a classificação das organizações, a ministra não deu razão ao PCP e ao Bloco, dizendo ter “mais confiança” em instâncias como o Conselho da Europa que têm listas de organizações classificadas como terroristas suportadas por relatórios da Europol e de outras entidades.

