PSD-Lisboa solidário com vereador de Oeiras

O caso dos alegados gastos excessivos apontados pela direcção do PSD ao candidato autárquico a Oeiras acabou por ser um dos temas principais da reunião comissão política distrital alargada do PSD/Lisboa desta quinta-feira à noite. Foram muitos os que se solidarizaram com Ângelo Pereira, segundo relatos feitos ao PÚBLICO.

O candidato autárquico e actual vereador da câmara de Oeiras foi chamado a prestar contas da campanha pela direcção do partido por ter apresentado despesas não autorizadas como noticiou o PÚBLICO 12/09/2018. Ângelo Pereira recebeu apoios de solidariedade e esclareceu que não foi alvo de nenhum processo judicial por parte da direcção do PSD como aconteceu com o candidato do partido na Covilhã Marco Baptista.

Esta reunião da comissão política da distrital foi também a primeira depois de ser público que o líder da estrutura, Pedro Pinto, não assinou o comunicado das distritais de compromisso com a estratégia de Rui Rio. Como o documento formalmente nunca chegou às mãos da distrital – apesar de já ter sido distribuído pelos jornalistas – a comissão política não tomou uma posição colectiva sobre o texto. Na altura, Pedro Pinto alegou não ter reunido a sua comissão política para poder subscrever o comunicado. Mas o certo é que as questões relacionadas com as contas das campanhas de Oeiras e também de Odivelas (apesar de Fernando Seara não ter confirmado que a sua estrutura tenha sido chamada para dar esclarecimentos) geraram mal-estar na distrital de Lisboa. É precisamente André Ventura, um vereador desta distrital, de Loures, que lança um movimento para pedir um congresso com vista a destituir Rui Rio.

