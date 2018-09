A Pingu carrega duas pranchas de stand up paddle, uma casa de férias e um casal de Vila do Conde que a leva para todo o lado. Até nos dias de trabalho. “Às vezes, apetece-nos jantar fora e vamos simplesmente para a carrinha”, brincam. Carolina e Pedro gostam da ideia de “acordar num hotel com uma vista diferente todos os dias”. Não virados para a cidade, mas no meio da natureza. Como este lago, no Gerês, até onde o P3 os acompanhou. O casal é um das quatro histórias encontradas através da hashtag #VanLife, que já junta quatro milhões de publicações no Instagram.

Fomos atrás delas, na vida real, e encontrámos uma alemã de 25 anos que quer chegar à China, sozinha, na carrinha que ela mesma transformou em casa. Sofia Rodrigues, uma engenheira civil que aprendeu programação para poder trabalhar a partir de Framboesa, a casa sobre rodas com que sempre sonhou. E Miguel e Rita, um casal que viajou por 37 países numa autocaravana e, neste Verão, embarcou “no desafio” de instalar numa carrinha de mercadorias uma cozinha, uma casa-de-banho e uma cama.

Acompanha a viagem, mas com cuidado: “É que depois de andarmos aqui, só passar os fins-de-semana já nos parece pouco.”