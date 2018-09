Não confies em alguém que te apareça à frente sem um livro, brincam. Al e Mel, os pais de Martha, ensinaram-na bem: as aventuras nas histórias de encantar podem tornar-se realidade. Basta virar a página e, de repente, a criança inglesa está a pescar num aquário, a ler numa piscina interior ou a sair do casulo e a transformar-se numa borboleta. Tudo por causa dos livros — e com cenários feitos de capas coloridas. Tudo obra da família Rogerson.

Para Mel, a criativa por trás de cada imagem, tudo começou com Charlie e a Fábrica de Chocolate, o primeiro livro de que se lembra. “Fez-me perceber que a magia podia acontecer na vida real.” Há nove meses, deixou o emprego na área da educação, num escritório tradicional, e partiu à aventura. No Instagram, pode-se entrar em algumas delas. Chamam-lhes #ourbookishadventures.