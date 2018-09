“O futuro deles está nas mãos da nova PGR”(?)

1-) A jornalista do PÚBLICO Helena Pereira, escreveu um texto no dia 25 com o título em epígrafe (a interrogação é minha), no qual cogitava sobre qual será o desfecho das investigações que o Ministério Público abriu aos “ chamados poderosos, ex-governantes, gestores e agentes da justiça”( como se vê a promiscuidade abunda). Helena Pereira interrogou-se mesmo perscrutando qual será o desfecho destas investigações durante os próximos seis anos em que estará à frente da Procuradoria-Geral da República a srª drª Lucília Gago.

2-) Devo dizer, ou melhor, é minha convicção que estes veneráveis senhores não irão, certamente, para a cadeia e o resultado, no final, é que a montanha irá parir um rato. E porquê? Pela simples razão que o sistema democrático é pusilânime, é frouxo com os fortes, com os oligarcas e plutocratas. Toda esta encenação mediática é folclore, é puro fogo-fátuo. Não se pôs já ao fresco para a Inglaterra o honesto Vale e Azevedo? A justiça que temos é só forte com os fracos. Daqui a uns anos, sr.ª jornalista Helena Pereira, se formos vivos, veremos o que aconteceu a estes figurões – e outros que deambulam por aí.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Uma biblioteca sem livro

Rio de Mouro vai ter uma biblioteca. Quando se escreve um início de texto como este, parece que se quer dar a entender que a Junta de Freguesia de Rio de Mouro não tem uma biblioteca. O que se pretende dizer é que não tem uma biblioteca acessível, em lugar condigno que possa ser consultada pelos habitantes da freguesia. A junta tem uma biblioteca nas acanhadas instalações em que funciona. Só que se encontra numa espécie de buraco, pouco acessível e sem luz natural. É, sem ofensa, uma espécie de arrecadação de livros.

Por isso, bem andou a Junta de Freguesia quando alugou um prédio independente, de rés-do-chão e primeiro andar que adaptou para que ali pudesse funcionar a biblioteca da freguesia. Confessemos que não poderia ter feito coisa mais ajustada: o imóvel situa-se numa zona nobre na chamada Praceta das Avencas, com todas as condições de espaço, de luminosidade natural e de mobiliário para poder exercer a sua função cultural

Acontece que daqui a pouco vai fazer um ano, a casa está pronta, até está colocado desde há meses ar condicionado e a verdade manda que se diga que continua vazia, sem livros. E sem uma resposta que possa ser aceite pelos potenciais leitores. Ninguém sabe o que se passa com este adiamento. Quem perde são os leitores que não podem aceder à sua biblioteca e cultivar-se, num país onde os espaços de cultura são cada vez mais escassos.

O presidente da junta talvez tenha uma palavra a dizer e a explicar a razão deste comportamento que urge corrigir, a bem dos habitantes da freguesia. Ignora-se, porém, que desculpa irá dar, se é que se dignará dar uma resposta que tarda em dar e ainda não deu.

Artur Gonçalves, Rio de Mouro

