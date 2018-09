Chegou a vez de as vítimas terem voz

Nova Iorque, EUA. — Enquanto escrevo estas linhas uma professora universitária e investigadora em psicologia, mulher de 51 anos, presta testemunho perante o Senado dos EUA e, indiretamente, perante milhões de espectadores colados aos ecrãs no país e em todo o mundo para relatar uma tentativa de violação que sofreu há trinta e seis anos. Não está ali, como ela diz, porque quer. Está aterrorizada, e isso sente-se na sua voz, que está sempre à beira de lhe falhar. Não tem nada a ganhar, e tudo a perder — o sossego, a segurança da sua família, o tão precioso anonimato —, por estar ali a dar a cara. À sua frente, a maioria dos senadores não tiveram a mesma coragem. Onze deles, os que representam o partido republicano, todos homens, esconderam-se atrás de uma procuradora que mandaram vir para a ocasião.

A diferença é abismal. De lado, uma vítima de agressão sexual dá a cara e vem do outro lado do país para falar pela sua voz. Do outro lado, onze homens que ocupam um dos cargos mais privilegiados do mundo, sentados nas cadeiras do local de trabalho onde são pagos para falarem, e sem terem de rebuscar nas suas memórias mais desconfortáveis ou nos seus traumas mais profundos, escolhem a distância e o silêncio.

Sendo assim, é para admirar que as vítimas escolham o silêncio? Se cerca de uma mulher em cada três — e um homem em cada seis — é objeto durante a sua vida de violência sexual, e se para além do medo e da vergonha têm de encarar uma cultura que vai voltar a fazer delas vítimas se se atreverem a dizer que foram vítimas — não, não é para admirar que muitas vítimas escolham o silêncio. Não as culpo. Não sei se teria a coragem para fazer de outra forma.

A não ser que — como foi mencionado durante a sessão no Senado dos EUA — a coragem seja contagiosa. Se a enorme coragem das primeiras vítimas a tomar a palavra der apoio e conforto às restantes vítimas, então talvez finalmente possamos ter a conversa que é necessária sobre como andamos a tratar metade da população que é de forma quase banalizada vítima de violência sexista (sem esquecer as vítimas de violência sexual entre os homens, que vivem sob uma camada também espessíssima de medo e de vergonha).

Se a coragem for contagiosa, talvez tenhamos uma hipótese de fazer alguma justiça e de erradicar esta cultura nefasta.

Permitam-me saltar de país. Amanhã, no Brasil, muitos milhares ou milhões de brasileiros irão para as ruas para protestar contra um candidato presidencial, Jair Bolsonaro, que entre muitas outras malfeitorias e aleivosias, em pleno Congresso brasileiro discursou dizendo que só não violava uma mulher, sua interlocutora, porque supostamente ela seria “demasiado feia”. Sob a bandeira #EleNão, a coragem das brasileiras e brasileiros contra Bolsonaro pode criar a massa crítica de que aquele país precisa para começar a mudar, sistematicamente, decidamente, a sua cultura sexista.

E assim chegamos ao nosso próprio país. Infelizmente, não precisaríamos de mais uma retrógrada decisão do Tribunal da Relação do Porto para nos apercebermos da displicência com que as vítimas de violência sexista são ainda frequentemente tratadas pelo sistema judicial no nosso país — sejam elas vítimas de violência doméstica ou, como neste mais recente caso, uma vítima de violação por dois homens quando inconsciente. A leitura do processo é penosa, mas o que mais me impressionou foi a tenacidade e perseverança com que ela desde o início decidiu que iria apresentar queixa e nunca desistir de procurar justiça.

Ir para as ruas pode ser um primeiro passo para que essa coragem seja contagiosa. Para que as vítimas não tenham de viver décadas sob o peso do medo e da vergonha. E para que a violência sexual e sexista deixe definitivamente de ser banal.

