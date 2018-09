Avião falha pista de aterragem e amara na Micronésia

Um avião da companhia aérea Air Niugini, da Papua Nova Guiné, despenhou-se e acabou por se afundar numa lagoa nos Estados Federados da Micronésia, nesta sexta-feira. Todos os passageiros foram resgatados com vida, depois de terem sido ajudados por pescadores locais.

O aparelho começou por voar muito baixo, preparando-se para aterrar, mas acabou dentro de água. De acordo com os relatos de alguns passageiros, citados pelo Guardian, o avião terá falhado a pista de aterragem, que é excepcionalmente curta em Chuuk, uma das paragens da viagem entre Pohnpei, nos Estados Federados da Micronésia, e o Port Moresby, na Papua Nova Guiné.

Seguiam pelo menos 57 pessoas a bordo: 11 tripulantes e 46 passageiros. A maioria deles seriam norte-americanos e australianos, mas também locais.

O avião despenhou-se na água junto a um mercado de pescadores, que “foram directos para a água e começaram a levar as pessoas para a costa”, contou Matthew Colson, um missionário na ilha ao jornal britânico. As imagens difundidas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas em barcos em torno do aparelho que se afundava.

“Foi surreal”, disse Bill Baynes, um dos passageiros a bordo. “Pensei que tínhamos apenas aterrado mal, mas depois olhei para o lado e vi um buraco de um lado do avião e a água estava a entrar”, descreve.

“Infelizmente a tripulação entrou em pânico e começou a gritar. Estava a tentar manter-me calmo e ajudar o máximo que conseguia”, continuou o mesmo passageiro.

“Fiquei impressionado com os locais que começaram imediatamente a chegar de barco. Algumas pessoas teriam medo de se aproximar de um avião que acabou de cair… mas eles foram fantásticos.”

