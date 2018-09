Somos todos Boris Mihailov

O Planisférico está de volta após cinco meses de ausência e faz um resumo do que de mais importante do futebol internacional.

Neste primeiro episódio da segunda temporada do Planisférico, começamos com problemas cabeludos e acabamos nos problemas de cabelo, dando algum destaque ao primeiro jogador que esteve no Mundial com uma peruca (ver o título), afloramos a grande conspiração internacional contra Cristiano Ronaldo, e fazemos o “scouting report” de alguns dos melhores jogadores livres no mercado.

Também recomendamos livros e damos um programa futebolístico alternativo para o fim-de-semana. E, como o Planisférico é o podcast que não brinca com o trabalho de ninguém, continuamos a seguir atentamente a carreira de Freddy Adu e, sim, ele marcou um golo lá por Las Vegas. Finalmente.

