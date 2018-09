Soares regressou e resolveu o problema no minuto 85

O terceiro deslize em cinco jogos oficiais no Estádio do Dragão esteve iminente, mas após quase dois meses ausente dos relvados devido a lesão, Soares regressou e resolveu o problema do FC Porto no minuto 85. Depois de uma primeira parte agradável, os portistas perderam discernimento após o intervalo, mas um deslize de Cláudio Ramos, a cinco minutos do fim, não foi desperdiçado por Soares, que fez o golo que assegura mais três pontos aos “dragões” e lhes garante iniciarem o “clássico”, no Estádio da Luz, na próxima jornada, em vantagem pontual sobre o Benfica.

Após dois empates (Desp. Chaves e Schalke) e uma vitória pouco convincente em Setúbal, Sérgio Conceição não mexeu no desenho táctico da equipa, mas deu descanso a Danilo. Com dois jogos de alto risco na próxima semana (Galatasaray e Benfica), o técnico resgatou a dupla Herrera-Sérgio Oliveira a meio-campo, e a entrada portista fazia antever uma noite convincente dos “dragões”.

Positivo/Negativo Positivo Otávio É um dos jogadores do FC Porto em melhor forma neste início de época. Contra o Tondela, o médio brasileiro voltou a estar em destaque, primeiro na direita e, na parte final, na zona central.

Positivo Soares O avançado brasileiro não marcava desde Fevereiro, mas com a lesão de Aboubakar foi lançado aos 64 mintuos e teve um regresso em grande, após quase dois meses de fora devido a lesão. Negativo Cláudio Ramos O jogo de ontem é um bom exemplo de como a posição de guarda-redes é ingrata. Durante 85 minutos, Cláudio Ramos era o principal candidato a ser o melhor em campo no Dragão, mas um erro ditou tudo a perder.

Com uma postura agressiva, os portistas dominaram a metade inicial dos primeiros 45’, período em que valeu ao Tondela duas grandes defesas de Cláudio Ramos. Com o “onze” que tinha batido na ronda anterior o Moreirense, a equipa de Pepa resistiu e, aos poucos, começou a jogar no campo do adversário, mas a primeira parte terminou com quatro oportunidades para o FC Porto no intervalo de cinco minutos: na última, Sérgio Oliveira acertou de cabeça no poste.

Apesar da supremacia, pela primeira vez esta época na I Liga os portistas chegavam a “zero” ao intervalo, mas Conceição optou por aguardar. Os “dragões”, no entanto, voltaram dos balneários sem o fulgor do final da primeira parte e, após 14 minutos sem oportunidades, o técnico arriscou: Corona no lugar de Sérgio Oliveira. Com a entrada do mexicano, Otávio passou para a zona central. Porém, no minuto seguinte, Aboubakar caiu mal e cedeu o seu lugar a Soares, que, dessa forma, regressava aos relvados após uma paragem de quase dois meses. As mudanças, todavia, não trouxeram no imediato nada de novo. Com o Tondela ainda mais recuado e a jogarem em contra-relógio, os portistas foram perdendo a paciência e com mais coração do que cabeça, as más decisões e as quezílias sucediam-se, beneficiando os tondelenses.

Sem conseguir criar perigo, Conceição arriscou para os últimos dez minutos (Maxi por Hernâni), mas o Tondela parecia manter a sua organização. Só que um erro de Cláudio Ramos decidiu o jogo. Um dos melhores em campo até aos 85’, o guarda-redes do Tondela não segurou um remate fraco de Brahimi, largando a bola em zona proibida. Soares, no sítio certo, agradeceu e ofereceu, provisoriamente, a liderança ao FC Porto em dia de aniversário.

