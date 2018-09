Chegou a terceira temporada do drama familiar This Is Us e com ela chegaram novos mistérios. O terceiro capítulo chegou firme, mas com uma queda de 20% das audiências na estreia dos EUA (comparando com a première da segunda temporada) – o que talvez possa ser explicado pelo final morno da segunda temporada, em que grande parte dos mistérios que apoquentaram a narrativa tinham sido já revelados. O que não significa que a série, minuciosamente tecida para surpreender, fazer rir e chorar, não se consiga reinventar. O primeiro episódio da terceira temporada foi exibido esta quinta-feira na Fox Life; com um novo episódio às quintas (22h20), This Is Us prolongar-se-á durante 17 semanas.

A série criada pelo norte-americano Dan Fogelman gira em torno da família Pearson, focando-se no casal Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia), e nos seus três filhos: Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown). A receita de sucesso junta aos problemas mundanos temas como a obesidade, o racismo, a adopção ou a maternidade.

Os principais segredos que regiam o enredo ficaram resolvidos durante o último ano, conforme iam sendo reveladas as circunstâncias que levaram à morte de Jack. Mas a terceira temporada arranja espaço para arriscar e tenta colmatar esse vácuo com novos enigmas e incertezas: é caso disso a introdução da narrativa sobre a guerra do Vietname, o passado buliçoso de Jack e Rebecca, a infertilidade de Kate, ou a “ela” desconhecida.

This Is Us já se dividia entre linhas temporais, mas passa agora a ter uma nova dimensão proléptica: Randall é visto com a sua filha mais velha num tempo futuro, anos à frente da narrativa principal, e com referências constantes à tal “ela”.

Apesar da queda nas audiências, a série continua a contar com cerca de dez milhões de espectadores só nos Estados Unidos e soma prémios como os Emmy Awards ou os Golden Globes. E foi precisamente esse êxito que permitiu que os protagonistas tivessem um aumento de salário que faz com que ganhem um total de 4,5 milhões de dólares pela temporada (3,8 milhões de euros).

