Nunca a Portojóia teve tantos expositores, anuncia organização

No total são 165 os expositores, nacionais e internacionais, que marcam presença na 29.ª edição da Portojóia. É um número recorde nos últimos cinco anos, diz a organização em comunicado. Das marcas mais consagradas aos jovens designers, o evento reúne o sector das jóias e relógios até domingo na Exponor.

Nesta sexta-feira, o evento revelou os prémios para os melhores do sector em oito categorias. A saber: o prémio carreira foi para Casimiro Coelho; a designer revelação é Natalia Dmitrieva, a votação do público para esta categoria foi para João Azeredo. A joalheira Liliana Guerreiro ganhou dois prémios, a melhor montra e a melhor loja física. A melhor loja online é a de Mel Jewel. Quanto aos stands na feira, a melhor montra é a de Eugénio Campos e o melhor stand o de WOF – Wings of Feelings.

Na Portojóia estão presentes 25 marcas internacionais e 35 jovens designers. Para Amélia Estevão, directora da Portojóia “esta edição espelha a nova dinâmica do sector da joalharia em Portugal. Por um lado, a forma como as marcas se estão a reinventar, para se posicionarem no mercado global, estando mais atentas às tendências internacionais e à moda, sem perder a sua identidade diferenciadora. Por outro, a emergência de jovens designers que trazem sangue novo e uma visão refrescante ao sector”, declara no mesmo comunicado.

Uma das novidades desta edição é a iniciativa “Arts & Jewels”, que pretende unir jovens promessas da joalharia nacional com designers de diferentes áreas ligados à moda e à arte, para o desenvolvimento de colecções exclusivas que estão a ser apresentadas em primeira mão no evento. Por exemplo, o minimalismo contemporâneo de Lia Gonçalves, designer de jóias, funde-se com a praticidade de Gonçalo Peixoto, designer de moda, resultando numa colecção de jóias que se integra no vestuário. Já Joana Santos, designer de jóias, e a Nobrand, marca de calçado, desenvolveram um colar e uma pulseira que se adaptam a atacadores de umas sapatilhas.

O convidado de honra deste evento é Valentim Quaresma, "um dos mais proeminentes nomes da joalharia de autor portuguesa", classifica o comunicado. Na Exponor, o designer apresenta uma retrospectiva da sua carreira.

