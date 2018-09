O ioga pode ser exercício físico, mas também terapia, defendem praticantes

O ioga pode ser exercício físico puro, como defende Mafalda Antunes, personal trainer; também pode ser uma prática terapêutica, diz por seu lado a professora de ioga Teresa Viana; ou pode ajudar no bem-estar físico e mental, acrescenta Catarina Lino, psicóloga e professora de ioga.

Um festival com várias estrelas Além da proposta de triatlo, no espaço do Museu da Electricidade, junto ao rio, vão desaguar vários gurus do ioga como Grace Dubery – que nasceu em Lisboa, mas é em Toronto que ensina; Aline Fernandes – a modelo brasileira que é o rosto do projecto Vida Yogi e divide o seu tempo entre o Brasil e os EUA; Manu Rodrigues – o português que estudou e ensina vários tipos de ioga; e Rute Caldeira – que já escreveu dois livros de auto-ajuda e é professora de ioga e de meditação. O evento contará ainda com Arli Liberman, o músico israelita que já o ano passado animou o palco principal; e com Tiger Singleton, que vive entre Portugal e a Escandinávia, e que reflectirá sobre a possibilidade de explorar a "verdadeira natureza e o potencial para criar uma vida plena". Depois, há aulas para experimentar vários tipos de ioga – por exemplo, aerial, facial, acroyoga, entre outros – apresentadas por mais de três dezenas de professores. Há ainda um espaço para as crianças, promovido por O Pequeno Buda, de Tomás de Mello Breyner; e outro dedicado à alimentação saudável. Ao todo são esperados 3500 participantes num evento cujos bilhetes estão praticamente esgotados, diz a organização.

O PÚBLICO falou com três das mais de três dezenas de professores e intervenientes no festival Wanderlust, que quer juntar cerca de 3500 participantes para um triatlo de corrida, ioga e meditação, já no próximo domingo, em Lisboa, sobre as várias práticas do ioga.

Teresa Viana: da Marinha aos cuidados no fim de vida

A vida adulta de Teresa Viana começou na Marinha, como militar, depois estudou para ser personal trainer – "sempre fiz desporto" –, passou pelo curso de fisioterapia e, "aos poucos", foi chegando ao ioga, conta no ginásio Holmes Place, em Miraflores, onde dá aulas. "A minha intenção é cuidar e estar com as pessoas. Vejo corpos definidos mas não vejo mentes focadas. Há pessoas que não dormem bem, tomam comprimidos. Então, pergunto-me, de que forma posso ajudar? O ideal é trabalhar a forma física, mas também a mental", explica.

Foi com essa intenção que trabalhou com atletas conhecidos, como Nani e Rui Patrício, nomeia, para quem as aulas de ioga eram desenhadas para trabalhar posturas e lesões que os futebolistas tinham, mas também a concentração. "Se conseguissem dormir bem, depois da aula, é porque tínhamos feito um excelente trabalho", conta. Com o ioga é possível trabalhar a força, o equilíbrio, a concentração, a respiração, a mobilidade, o relaxamento e isso é a base para conseguir meditar", acrescenta.

Teresa Viana dá aulas em clubes e ao domicílio

Teresa não se esquece dos primeiros dois clientes e como estes delinearam o que queria fazer na vida. De um lado, começou a acompanhar Nani, então o jogador estava no Manchester United; do outro uma portadora de cancro. "Os dois estavam em dor. Foi há cinco anos, [então] cortei o cabelo para ficar como a minha aluna", recorda. Desde então essa é a sua imagem de marca.

E não se trabalha da mesma maneira, um atleta e um doente. "O ioga é abrangente. Com ela desenvolvia mais a meditação e ele era um atleta com lesão e mentalmente em baixo porque estava há muito tempo no banco. O ioga vai ao amor-próprio e ajuda a encontrar a serenidade no meio da dor", explica Teresa Viana que dá aulas em três clubes e ao domicílio.

O ioga permite "trabalhar o corpo de forma mais consciente", defende, evitando mesmo lesões. A professora lembra que, por exemplo, o programa de aquecimento FIFA 11+ baseia-se em posições do ioga. Além disso, através desta prática consegue-se trabalhar a "força física, mental e emocional". Afinal, o ioga para os desportistas pode ser "um complemento ao acompanhamento psicólogo", defende Teresa que também já trabalhou com atletas de body board. Porque se a parte física é importante, Teresa não descura a mental: "É fácil estender o colchão [essencial para a prática do ioga], o mais difícil é a pessoa estar consigo própria." É essa parte que procura aprofundar com os seus alunos, mesmo com os que estão doentes. O próximo desafio é fazer uma formação em cuidados paliativos.

Mafalda Antunes não faz ioga, mas prescreve-o

Formou-se em educação física, foi consultora, deu formação profissionai, foi proprietária de ginásios e a vida familiar levou-a criar programas que ministra quer presencialmente quer online. Mafalda Antunes é personal trainer, preparadora física e, como tal, prescreve treinos para emagrecimento ou para recuperação pós-parto. Pelo meio, pode aconselhar o ioga, diz ao PÚBLICO, no Jardim da Estrela, em Lisboa, antes de dar uma aula.

"O ioga pode ser adaptado à prática desportiva e melhorar a prática de atletas de alta competição, e pode, por exemplo, ter um papel determinante no emagrecimento", começa por dizer, justificando que um dos benefícios é a "redução dos níveis de stress". Mafalda Antunes dá um exemplo: quem treina ao final do dia com níveis de stress elevados, só precisa de uma actividade que reduza o stress. E essa pode ser o ioga, em vez de aulas que aceleram o ritmo cardíaco.

"Há uma visão global que é importante desmistificar em termos de fisiologia do exercício: o ioga não é isotérico", defende a professora. Por isso, a sua contribuição no domingo será precisamente essa: "falar de como é que o ioga pode ser resposta, por exemplo, para pessoas que estão sedentárias há muito tempo. Pode ser bastante prazeroso. É mais user friendly se o compararmos com um treino de alta intensidade."

Mafalda Antunes tem dois programas de seis semanas para pós-parto e emagrecimento

A Mafalda Antunes não interessa o lado espiritual do ioga. "Chego ao ioga como uma pessoa da ciência. Posso explicar os benefícios da sua prática, o que acontece no nosso corpo em termos hormonais e bioenergéticos (do consumo de energia)", salvaguarda. Dá aulas de Body Balance que é uma "fusão, é um programa de treino que vai buscar posições ao ioga, ao Tai Chi e ao Pilates", define. No entanto, reconhece que o ioga é um "momento de estar consigo próprio". "É um momento de conexão com o eu, de sentir o corpo. Pode ser uma moda, mas as modas inspiram-nos e tudo o que seja gatilho para fazer exercício físico é bem-vindo", conclui.

Catarina Lino, da psicologia à meditação

Andava à procura do seu equilíbrio emocional quando se cruzou com o ioga. Catarina Lino fez o seu primeiro curso para ser professora desta prática na Índia, e depois disso já fez formação na Tailândia, México, Havai e Bahamas. "Fui para a Índia, queria a experiência crua, sem conforto e foi muito diferente. Desde aí que comecei a dar aulas", começa por dizer ao PÚBLICO numa esplanada de Lisboa.

Mais importante do que as acrobacias que se conseguem fazer na prática do ioga, o que motiva Catarina Lino é fazer a ligação entre a sua formação inicial, a psicologia, e o ioga. "Gosto de falar sobre a vida e os temas que me desafiam e me preocupam", confessa. Contudo "qualquer razão que leve uma pessoa ao tapete de ioga é válida".

A professora que entretanto fez uma pós-graduação em Psicologia Positiva defende que o ioga "é uma maneira de estar na vida, é um todo". "Se uma pessoa não está bem, não consegue ter energia ou vitalidade, então é por aí que tem de começar", aconselha. Actualmente, Catarina Lino trabalha com os alunos a autocompaixão, um termo "mais completo" que a auto-estima, refere. "A autocompaixão tem a ver com a forma como nos tratamos a nós mesmos quando temos um desafio. É a capacidade de nos tratarmos como trataríamos um amigo, sem sermos tão exigentes connosco próprios, estabelecendo um diálogo mais suave e amistoso: 'OK, toda a gente erra de vez em quando', em vez de nos julgarmos. É a forma de suavizarmos o nosso diálogo interno", explica.

Catarina Lino dá aulas em resorts e a título particular

À partida parece que não há qualquer ligação entre a autocompaixão e o ioga, mas essa existe. "Faz toda a diferença perceber que a pessoa pode ser talentosa e por dentro estar a recriminar-se e a ser dura consigo mesma. Por isso, mais vale ter uma prática de acordo com o seu corpo, do que forçá-lo para ser aceite pelos outros", propõe, lembrando que nunca, entre os jovens, houve tanta pressão como actualmente.

Catarina Lino defende que as posturas do ioga foram conseguidas para as pessoas terem um corpo saudável e atingirem um estado espiritual. "Há coisas que a ciência diz que o budismo já dizia. Há mestrados que vão beber às fontes mais antigas das filosofias orientais e estabelecem pontes com a ciência. O mindfulness não é mais do que o tirar a parte religiosa da meditação", aponta.

As aulas de Catarina Lino podem variar entre 60 e 90 minutos e são dadas em resorts de surf, mas também a título particular. A professora nota que em Portugal já há muita gente a praticar uma modalidade que nos EUA "é uma indústria gigante". "Acho que [o ioga] não é uma moda, mas que está para ficar porque as pessoas percebem que o ritmo de vida, o caminho que a sociedade ocidental está a levar afasta-as do silêncio e que este é fundamental", conclui.

