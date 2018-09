Há novas imagens (incluindo um vídeo) enviadas pelos robôs japoneses que aterraram num asteróide

Há cerca de uma semana, dois robôs japoneses aterraram pela primeira vez num asteróide e deram-nos logo dados e imagens. Lançados pela sonda Hayabusa 2 e a cerca de 300 milhões de quilómetros da Terra, esses dois rovers já enviaram mais imagens com uma resolução maior e um vídeo. Tudo isto tem sido divulgado na conta de Twitter da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa), responsável pela missão, e no site oficial da Hayabusa 2.

A grande missão da Hayabusa 2 é recolher amostras do Ryugu para o estudo da origem e evolução do sistema solar. Por isso, partiu em direcção a este asteróide em 2014. Em Junho, começou a orbitá-lo e na semana passada dois robôs – Rover-1A e Rover-1B – desceram até à superfície do asteróide. Com eles, levaram sensores para medir as temperaturas à superfície e câmaras, o que lhes tem permitido fornecerem-nos imagens sobre a missão.

Conhecemos as suas primeiras fotografias pouco depois de terem aterrado no Ryugu, um asteróide considerado “antigo” e de tipo C (rico em carbono). Agora, podemos ver um vídeo e fotografias com mais resolução.

“O Rover-1B conseguiu fazer um vídeo na superfície do Ryugu! O vídeo que tem 15 fotogramas foi capturado a 23 de Setembro de 2018 às 10h34 - 11h48 JST [entre as 02h34 e as 03h48 em Lisboa]. Aproveite a ‘permanência’ na superfície deste asteróide!”, lê-se na conta de Twitter da missão.

Na mesma conta, também foram divulgadas fotografias com uma resolução superior às anteriores dos rovers a descerem à superfície do asteróide. No site oficial da missão também têm sido publicadas imagens da superfície do Ryugu.

O início da viagem de regresso da sonda japonesa está agendado para o final de 2019 e deverá chegar ao nosso planeta em Dezembro. Espera-se que com ele traga amostras do Ryugu. Por enquanto, vamos apreciando as suas fotografias.

