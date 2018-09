Google permite explorar o interior da primeira sede, a garagem de Susan

Há 20 anos, o maior motor de busca da Internet nascia numa garagem em Palo Alto, no estado da Califórnia, Estados Unidos. O Google começou por ser o projecto universitário de dois licenciados em Engenharia Informática que se conheceram no campus de Stanford, em 1995. O primeiro escritório instalou-se na garagem de Susan, que o arrendou aos dois estudantes por 1700 dólares por mês. E agora pode ser visitado sem sair de casa: para celebrar 20 anos de Google, a empresa pôs essa garagem mítica no Google Street View.

Quando Susan Wojcicki deixou que Larry Page e Sergey Brin, os dois fundadores do Google, se instalassem na sua garagem, trabalhava para a Intel. Mas foi apenas uma questão de tempo até se tornar na 16.ª funcionária da empresa o que viria a acontecer em 1999. Anos mais tarde, a senhoria tornou-se numa das executivas de primeira linha do Google e actualmente é directora executiva do Youtube.

Licenciada em história e literatura, Wojcicki assinou as primeiras campanhas de marketing da Google e foi a criadora dos Google Doodles. Mais tarde, viria a liderar projectos como o AdWords, AdSense e Google Analytics, poderosas ferramentas de monetização de cliques, marketing e publicidade da era digital.

Agora que celebra 20 anos de vida, a empresa permitiu que se explorasse a primeira sede através da funcionalidade Google Street View — preste atenção aos pormenores que remetem para os anos 1990, como as disquetes espalhadas por todo o lado, os computadores e as lâmpadas de lava.

