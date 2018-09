Triatleta Luís Grilo foi morto com um tiro na cabeça, diz a PJ

O triatleta Luís Grilo foi morto com um tiro na cabeça, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária em comunicado. A mulher do triatleta e o seu alegado amante foram detidos como presumíveis autores do crime, que aconteceu a 15 de Julho, um dia antes de ser comunicado o desaparecimento de Luís Grilo. A PJ recuperou a arma de fogo presumivelmente utilizada na prática do homicídio, bem como recolheu e apreendeu outros elementos de relevante valor probatório.

Rosa Grilo, de 43 anos, mulher de Luís Grilo, e o alegado amante, de 42, foram detidos nesta quarta-feira por “fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida”, indica a PJ em comunicado divulgado esta quinta-feira.

PUB

A investigação apurou que “os factos terão ocorrido no passado dia 15 de Julho, tendo a vítima sido atingida por um disparo de arma de fogo na caixa craniana, o qual lhe terá provocado a morte”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“No dia seguinte”, Rosa Grilo participou o desaparecimento do triatleta às autoridades, “supostamente após se ter ausentado da residência comum para efectuar um treino de ciclismo”, prossegue a nota.

PUB

O corpo foi encontrado e identificado a 24 de Agosto, no concelho de Avis — 39 dias depois do desaparecimento. As diligências da Polícia Judiciária, com a contribuição do Laboratório de Polícia Científica, permitiram “concluir pelo envolvimento de ambos os detidos, os quais mantinham uma relação próxima”.

Os detidos serão presentes esta sexta-feira a um primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitos à aplicação das medidas de coação processual adequadas.

PUB