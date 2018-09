Pedrógão: saiba quem são os 12 acusados e os crimes pelos quais respondem

O Ministério Público (MP) anunciou esta quinta-feira que deduziu acusação contra 12 arguidos no âmbito do inquérito aos incêndios que, a 17 de Junho do ano passado, lavraram nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere e Ansião.

Sub-director da área comercial da EDP, José Geria:

63 crimes de homicídio por negligência

44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 14 dos quais graves

Sub-director da área de manutenção da zona Centro da EDP, Casimiro Pedro:

63 crimes de homicídio por negligência

44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 14 dos quais graves

Antigo comandante distrital de Leiria da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Sérgio Gomes, actualmente adjunto do comando nacional:

63 crimes de homicídio por negligência

44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 14 dos quais graves

Comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut:

63 crimes de homicídio por negligência

44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 14 dos quais graves

Segundo comandante distrital de Leiria da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Mário Cerol:

63 crimes de homicídio por negligência

44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 14 dos quais graves

Membro da Comissão Executiva da Ascendi Pinhal Interior com o pelouro de Operação e Manutenção, José Revés:

34 crimes de homicídio por negligência

7 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 5 dos quais graves

Responsável pela Direcção de Operação e Manutenção da Ascendi Pinhal Interior, António Berardinelli:

34 crimes de homicídio por negligência

7 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 5 dos quais graves

Responsável pelo Centro de Assistência e Manutenção da Ascendi Pinhal, Rogério Mota:

34 crimes de homicídio por negligência

7 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 5 dos quais graves

Ex-presidente do município de Castanheira de Pêra, Fernando Lopes:

10 crimes de homicídio por negligência

1 crime de ofensa à integridade física por negligência

Ex-vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, José Graça:

7 crimes de homicídio por negligência

4 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 3 dos quais graves

Engenheira florestal Margarida Gonçalves, a única a integrar o Gabinete Técnico Florestal do município de Pedrógão Grande:

7 crimes de homicídio por negligência

4 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 3 dos quais graves

Presidente da câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu:

2 crimes de homicídio por negligência

1 crime de ofensa à integridade física por negligência grave

