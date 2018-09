Pedrógão: Autarcas, quadros da EDP e da Ascenci acusados de homicídio negligente

Dois quadros da EDP, três da Ascendi, os dois responsáveis pelo comando distrital de Leiria da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Sérgio Gomes e Mário Cerol, e o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut. Estes são alguns dos acusados pelo Ministério Público no caso de Pedrógão. Do rol fazem ainda parte, o presidente da câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, e o então presidente do município de Castanheira de Pêra, Fernando Lopes, além do então vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, José Graça, a quem tinham sido delegadas as responsabilidades na limpeza das estradas municipais.

O Ministério Público (MP) anunciou esta quinta-feira que deduziu acusação contra 12 arguidos no âmbito do inquérito aos incêndios que, a 17 de Junho do ano passado, lavraram nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere e Ansião.

Os arguidos foram acusados dos crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência, sendo alguns destes de ofensa à integridade física grave, indica o Departamento de Investigação e Acção Penal de Leiria no seu site.

“À data do incêndio, dos 12 arguidos, dois eram quadros superiores de uma empresa de fornecimento de energia eléctrica, três estavam investidos em funções de comando e coordenação no âmbito da Protecção Civil, três eram funcionários superiores da empresa responsável pela manutenção da EN 236-1, três eram autarcas de municípios onde ocorreram vítimas, sendo ainda um funcionário de um desses município”, diz o texto, que não nomeia os arguidos.

“Não obstante a sua enorme complexidade, foi possível concluir a investigação em pouco mais de um ano”, refere o MP.

Aqueles incêndios, recorda a nota, provocaram a morte a mais de seis dezenas de pessoas e feriram mais de quatro dezenas, tendo ainda destruído mais de 24 mil hectares de mato e floresta e inúmeros imóveis.

