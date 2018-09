Serralves: PS só toma posição depois de ver exposição de Mapplethorpe

Ainda não há data expectável para as audições no Parlamento da administração da Fundação de Serralves e do director demissionário sobre polémica em torno da exposição dedicada ao fotógrafo Robert Mapplethorpe, mas é bem possível que os deputados visitem primeiro a exposição e só depois ouçam os envolvidos na polémica. A mostra está sob fogo cruzado depois do layout expositivo ter sido alterado alegadamente sem o consentimento do curador, e por ter inicialmente duas salas interditas a menores de 18 anos (que o curador garantira ao PÚBLICO não ir acontecer) e até terem sido retiradas algumas das obras.

Este calendário não agrada ao Bloco de Esquerda, o primeiro partido a anunciar a intenção de chamar à Assembleia da República a administração liderada por Ana Pinho, e o director demissionário do Museu e curador da exposição em causa, João Ribas. O partido defende que a visita prévia pode ser entendida como a opção por uma das partes da contenda. Está por explicar que tipo de restrições foram ou não decididas, quem as decidiu e quando e quem as aceitou ou recusou.

O deputado Jorge Campos, eleito pelo Porto, contou ao PÚBLICO que depois da entrada do requerimento do Bloco para as audições, chegou à comissão um convite da administração da fundação para que os deputados visitassem a exposição, no Porto. Um convite raro, aponta o bloquista, que só se lembra de outro do género, por parte de Serralves, para a mostra dedicada a Miró.

O PS, por seu lado, requereu à presidente da comissão, a também socialista Edite Estrela, que "perante as contradições e polémicas" sobre a apresentação da obra de Mapplethorpe, agende uma visita à exposição Roberth Mapplethorpe: Pictures, "para que os deputados desta comissão possam conhecer as obras que estão no centro da polémica, o seu roteiro expositivo e a também polémica sinaléctica da exposição". A seguir, os socialistas requeriam ainda a audição da administração e do director demissionário.

O problema, aponta Jorge Campos, é que na reunião da comissão o PS fez depender as audições da visita prévia à exposição. "Isso iria legitimar uma situação que está por explicar e que queremos esclarecer — e seria tomar uma posição que não cabe ao Parlamento tomar. A visita à exposição cabe nas atribuições da comissão, mas podemos fazê-la noutra altura", argumenta o deputado, que votou contra o requerimento do PS. Este, porém, foi aprovado com os votos do PSD e CDS - o PCP não estava na reunião, mas já fez saber que aprovava todos os requerimentos. Já o requerimento do Bloco foi aprovado por unanimidade.

Jorge Campos realça que o Museu de Serralves é hoje um dos mais importantes museus de arte contemporânea da Europa e uma referência em todo o mundo e o caso, que envolve acusações de censura, já teve repercussão na imprensa internacional. O deputado insiste na necessidade de escrutínio do que aconteceu acrescentando que a instituição tem "participação e financiamento do Estado", que ronda a anualmente pelo menos quatro milhões de euros.

"A decisão de alterar a organização da exposição, retirando algumas obras da exposição e, noutros casos, juntando numa mesma sala obras classificadas por critérios desconhecidos como 'para maiores de 18 anos', é inédita em Serralves e suscita a maior perplexidade. Os museus são espaço de conhecimento e liberdade. O respeito pelos visitantes faz-se pela informação clara sobre a natureza das exposições", defende o Bloco no requerimento.

O PÚBLICO contactou a presidente da Comissão de Cultura mas não obteve resposta.

