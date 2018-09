Há cogumelos capazes de decompor plástico em semanas

Aspergillus tubingensis é o nome da espécie de cogumelos com uma particularidade única: é capaz de comer plástico. A solução para combater os resíduos plásticos poluentes pode, afinal, estar na própria natureza, avançam cientistas dos Reais Jardins Botânicos de Kew, no Reino Unido — e isto apesar de a investigação estar ainda numa fase inicial.

Aquela instituição elaborou um relatório — State of World’s fungi —, o primeiro do género, no qual reuniu toda a informação conhecida sobre cogumelos e onde dá conta das várias funções, mais-valias e ameaças que as várias espécies representam para o ecossistema.

Foto Em semanas, os Aspergillus tubingensis foram capazes de decompor um tipo de plástico muito utilizado para o isolamento de arcas congeladoras e couro sintético.

Entre eles estão os Aspergillus tubingensis, com uma "dimensão similar à de pequenos tomates", que em semanas foram capazes de decompor um tipo de plástico muito utilizado para o isolamento de arcas congeladoras e couro sintético. O polyester polyurethane demora anos a decompor-se. Esta característica especial destes fungos pode ser desenvolvida pelos cientistas e, assim, ajudar a contornar o crescente problema relativo ao excesso de plástico que o planeta encara. A este cogumelo com um invulgar apetite por plásticos, soma-se ainda uma lagarta, uma enzima e um fungo que vive na costa portuguesa.

Mas as curiosidades sobre estes fungos — elencadas no relatório dos Reais Jardins Botânicos de Kew — não ficam por aqui. Os diferentes usos dos cogumelos oscilam entre a utilização medicinal e nutricional e à produção de novos tipos de biocombustíveis, além de poderem ajudar no fabrico do papel. São capazes de auxiliar, inclusive, algumas plantas a desenvolverem-se mais rápido, bem como controlar as variações térmicas das mesmas.

Foto Daldinia eschscholzii é o fungo capaz de produzir biocombustível.

O Daldinia eschscholtzii, por exemplo, é um fungo capaz de produzir bioetanol, um biocombustível "de segunda geração", explicou Ester Gaya, investigadora dos Jardins Kew que esteve envolvida na elaboração do relatório. Esta e outras espécies, acrescentou, vivem no interior de uma planta e “decompõem os resíduos de celulose (resíduos da agricultura) em açúcares, que são fermentados pela levedura em etanol". "O recente desenvolvimento de carros eléctricos alimentados por células a combustível de etanol manterá vivo o interesse na produção de bioetanol”, assegurou. O potencial dos cogumelos para a produção de biocombustíveis, de uma forma mais económica e sustentável, eleva-se.

Os famosos cogumelos alucinogénios, por outro lado, são de várias espécies e remontam até à Idade da Pedra, explicou a especialista. “Como qualquer outra droga, e sendo proibido, envolve sempre algum misticismo”, apontou. “Os efeitos dependem do número de cogumelos consumidos, já que produzem efeitos do tipo alucinogénio, similares aos do LSD.”

Em Portugal e Espanha, enumerou Ester Gaya, há ainda a tradição de colher cogumelos para depois os cozinhar. Todos os anos são notícia pessoas que morrem após a ingestão de cogumelos venenosos. “Existem muitas espécies que podem ser confundidas com as comestíveis e é preciso levá-las a sério. Uma intoxicação pode ir de uma simples dor de barriga a uma destruição do fígado", apontou a especialista. "É melhor ter cuidado.”

Mas os cogumelos também podem danificar o ecossistema, ao espalhar rapidamente as doenças que transportam. O Uredo rangelii é capaz de afectar mais de mil espécies nativas de plantas ao mesmo tempo. O fungo é nativo da América do Sul e as suas cores variam entre o amarelo e o laranja, sendo por vezes rodeadas por um anel roxo.

Apesar de a ciência ter dado nome a pouco mais de 140 mil, a instituição britânica dá conta da possibilidade de existirem mais de três milhões de espécies de fungos. Segundo Ester Gaya, na base dessa disparidade de números está o facto de a maior parte dos fungos não serem visíveis a olho nu. “Nós não os vemos, não sabemos onde estão. Podem estar escondidos no solo, nas suas entranhas.” “O outro problema é que temos fungos de muitas espécies crípticas [morfologicamente idênticas], parecem ser semelhantes mas, na verdade, são espécies diferentes”, acrescentou. Só na China, já foram reportadas mais de mil espécies comestíveis e quase 800 com usos medicinais.

Texto editado por Ana Maria Henriques

