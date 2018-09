A não recondução da PGR

Para mim - cuja opinião não conta, mas que sou um cidadão atento e preocupado com a luta contra a corrupção, não poupando políticos, banqueiros, empresários, clubes de futebol - a não recondução foi um desencanto imenso.

Que aumentou ainda mais e de maneira bem significativa, quando ouvi José Sócrates congratular-se com a alteração da situação. O homem podia, ao menos, estar calado durante uns dias - mas nem sequer deve ter pensado que com a sua incontinência verbal poderia "entalar" (?) o primeiro-ministro e o Presidente da República - que é o que aconselharia a prudência e o bom senso.

Carlos Vieira, Porto

Portugal no centro

Se calhar a única maneira de as contas públicas voltarem a funcionar é dividir o eleitorado em democratas e republicanos! Nos EUA tudo gira em torno dos democratas e republicanos.

Aqui não existe revelação total sobre quem é democrata, e quem é republicano! Até pode haver quem diga que Portugal é uma democracia socialista, registada na República Portuguesa. Isto complica qualquer sistema económico-social. Nem sei se existe tal coisa.

João Miguel Lopes Moreira, Águeda

Tancos

Os últimos acontecimentos sobre o roubo de armas em Tancos são graves de mais para serem verdade. Mas, se o são, então o terrorismo também está instalado no seio das Forças Armadas, com tentáculos acima do normal, se se tiver em conta a patente de um dos alegados prevaricadores. Que a Justiça seja verdadeiramente cega para quem for considerado criminoso no caso em apreço, pois não se pode incendiar toda a floresta por algo que só a ela "chamusca". Mas que há muitos chamuscados, lá isso parece que há.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O juiz colunista

Quando li, e fi-lo várias vezes, os textos de Manuel Ramos Soares a que o PÚBLICO deu guarida – e bem, na altura – nas suas páginas, longe me ia do pensamento que o seu autor pudesse praticar certos actos que me deixam revoltado. Pensava mesmo que a sua índole e formação seriam sempre contrárias ao que agora sou levado a concluir. Há bem pouco tempo, titulou assim um dos seus textos: “O que é imoral não pode estar certo”. Arrepia pensar que a administração da justiça possa estar nas mãos de quem pensa e sente como este co-autor de mais um repugnante acórdão da Relação do Porto. Conforta-o, certamente, o apoio da Associação Sindical dos Juízes, da qual, curiosamente, Manuel Soares é presidente.

O PÚBLICO já lhe deu setas vermelhas, e, mais uma vez, fez muito bem. Mas andou tempo demais a convencer-nos de que o homem era digno de passar a sua mensagem. E, afinal, parece que não é.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

