Austrália: presidente da televisão pública ABC demite-se após caso de interferência política

O presidente da cadeia pública australiana ABC, Justin Milne, demitiu-se nesta quinta-feira. Esta demissão surge na sequência de uma polémica sobre interferência política e independência dos meios de comunicação públicos, que marcou a semana na Austrália. Alegadamente, Milne terá pedido o despedimento de dois jornalistas porque o seu trabalho desagradava o Governo australiano

"[Há] claramente, muita pressão sobre a organização e como sempre, o meu interesse tem sido o de proteger a corporação", afirmou numa entrevista que será transmitida, ao longo desta manhã na íntegra, pela ABC, a televisão pública australiana.

O Governo negou ter pressionado os trabalhadores da rede de televisão pública e Milne confirmou-o. "Ninguém do Governo alguma vez me ligou ou me disse o que fazer em relação à ABC", disse, na mesma entrevista.

A renúncia de Milne surge quatro dias após ter sido despedida a directora da cadeia televisiva, Michelle Guthrie, vencedora de vários prémios jornalísticos e frequentemente criticada pela coligação conservadora do Governo por supostamente não representar os interesses da emissora pública.

Milne viu-se no meio de uma "tempestade", como descreveu na entrevista sobre a sua saída, quando o grupo mediático Fairfax revelou e-mails seus, datados de Maio, onde pedia a Guthrie que demitisse a jornalista Emma Alberici, chefe dos correspondentes da editoria de economia da ABC. Alberici teria desagradado o então primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, ao escrever uma notícia sobre a proposta de reduzir os impostos corporativos.

"Eles odeiam-na... Livra-te dela. Precisamos de salvar a ABC, não a Emma", terá escrito Milne, citado pela BBC.

Também o editor de política da cadeia, Andrew Probyn, estaria na mira do até agora presidente da ABC, escrevem os jornais da News Corporation, do magnata Rupert Murdoch

Na madrugada desta quinta-feira, os responsáveis da ABC reuniram-se com Justin Milne para pedir explicações sobre este e-mail. Depois da reunião, o presidente demitiu-se.

Já Malcolm Turnbull, amigo e ex-sócio de Milne, disse que, embora se tenha queixado de imprecisões no artigo de Alberici, "nunca pediu que alguém fosse demitido."

Essas queixas estão a ser investigadas pelo Ministério das Comunicações australiano.

Depois de conhecer a renúncia de Milne, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, aplaudiu a decisão nas redes sociais.

"A direcção da ABC e o seu presidente fizeram o que é correcto. É hora da ABC retomar a transmissão normal, independente e imparcial. É isso que os contribuintes australianos pagam e merecem", escreveu o governante na sua conta da rede social Twitter.

Apesar de ser um meio de comunicação público, a ABC tem o dever legal de ser imparcial na forma como dá as notícias. Mas, nos últimos anos, tem sido criticada pelo governo de centro-direita, por alegadamente contar algumas histórias de forma enviesada.

