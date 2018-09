Trotinetes eléctricas chegam às ciclovias de Lisboa

Depois dos carros partilhados, dos motociclos partilhados e das bicicletas partilhadas, agora é a vez das trotinetes eléctricas partilhadas chegarem a Lisboa, através da empresa norte-americana Lime.

Embora ainda não haja data para o arranque das operações - que deve ocorrer dentro de alguns dias ou semanas -, fonte oficial ligada à empresa afirmou que a Lime vai arrancar em Lisboa com a aprovação da câmara municipal. Não são necessárias licenças para operar, mas a Lime quis assegurar que a autarquia estava de acordo antes de entrar.

As trotinetes eléctricas, de acordo com a mesma fonte, “podem andar na ciclovia”, não sendo recomendado andar na estrada por questões de “segurança”.

É preciso uma aplicação para telemóvel e a empresa trabalha num sistema livre de locais de estacionamento (como a Cooltra, por exemplo, em relação às motas). Ou seja, o utilizador pode apanhar uma trotinete que esteja na rua, desbloqueando-a através de um código disponível na aplicação, e deixá-la em qualquer local da cidade, para isso bastando que tire uma fotografia ao veículo. Com esta medida, a empresa espera conseguir evitar que as trotinetes sejam deixadas em locais que dificultem a circulação de peões. Cada viagem tem o custo mínimo de um euro, a que se vão somando 15 cêntimos por minuto.

A Lime é uma empresa americana criada há cerca de um ano e meio na Califórnia. Tem operações em dezenas de cidades dos Estados Unidos e, na Europa, chegou recentemente a Madrid, trabalhando ainda em Paris, Berlim, Frankfurt e Zurique. A empresa começou por ter apenas um sistema de bicicletas partilhadas, mas em Fevereiro deste ano lançou a primeira frota de trotinetes eléctricas e é com esse negócio que chega a Lisboa.

É a primeira oferta deste tipo de veículos partilhados na capital, onde já existem as motas Cooltra, os automóveis DriveNow e Emov e as bicicletas Gira, da EMEL. As trotinetes da Lime estarão disponíveis para serem experimentadas num evento da câmara de Lisboa que se realiza este sábado, na Avenida da Liberdade.

