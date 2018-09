Galeria da Biodiversidade do Porto tem Sonae como mecenas

A Universidade do Porto assinou, esta quinta-feira, um protocolo de mecenato com a Sonae para o apoio da Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva. O investimento é de 300 mil euros para os próximos três anos.

“Para a Sonae a biodiversidade é um tema cada vez mais importante e queremos contribuir activamente para a sua investigação e divulgação massiva por toda a sociedade”, apontou Paulo Azevedo, Chairman e Co-CEO da Sonae (grupo a que pertence o PÚBLICO), acrescentando que o desenvolvimento da ciência e da investigação aumentam a diferenciação do país.

O empresário sublinhou ainda o objectivo da empresa em promover o diálogo junto da população sobre questões relacionadas com a biodiversidade para tornar a mudança de comportamentos numa realidade. "Há uma preocupação crescente com a redução da própria pegada ecológica, mas não temos visto tanta preocupação relativamente à regeneração da biosfera, sendo este um tema tão importante como todos os outros", avançou. Foi, igualmente, feito o anúncio do lançamento do prémio anual de investigação em biodiversidade.

Já o professor Nuno Ferrand de Almeida, director do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, estrutura onde se integra a Galeria da Biodiversidade, lembrou a importância que o projecto tem em toda a cidade. “O projecto será mais do que a alma da Universidade do Porto, será a alma da cidade”, rematou.

Segundo o director, a Galeria da Biodiversidade é um projecto para onde convergem tanto a arte, como a literatura e a ciência e, por isso, a forma de o fazer crescer é através da sensibilização para a conservação da natureza. A Sonae torna-se, assim, no principal mecenas daquela instituição, que, sendo pública, vive disso mesmo.

O fundo enquadra-se na política de responsabilidade corporativa da empresa que investe todos os anos na promoção cultural. A iniciativa de mecenato vem permitir à Universidade do Porto, através daquela galeria que se inclui no Museu de História Natural e Ciência, reforçar a sua investigação na área.

Texto editado por Ana Fernandes

