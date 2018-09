Nuno Mendes à frente do restaurante do Bairro Alto Hotel

Nuno Mendes “prepara-se para ter a seu cargo a carta” do BAHR, o novo restaurante e bar do Bairro Alto Hotel, avança a Evasões. De acordo com a publicação, o “menu exclusivo” vai “juntar o melhor da cozinha portuguesa”. Não revela, no entanto, mais pormenores sobre o espaço ou sobre que tipo de pratos e de ingredientes vão compor a carta. A notícia ainda não foi confirmada por nenhum dos responsáveis.

O antigo restaurante do Bairro Alto Hotel, Flores do Bairro, que tinha como chef Bruno Rocha, encerrou no final de 2017. Na altura, já se anunciava o desaparecimento do nome e do espaço de restauração no rés-do-chão, estando prevista a sua substituição por um novo conceito, “num dos andares elevados, com terraço e vista para o rio”.

PUB

Radicado há vários anos em Londres, Nuno Mendes tem sido um dos chefs que mais tem levado a gastronomia portuguesa além-fronteiras, contribuindo para o conhecimento – e reconhecimento – da riqueza e diversidade da cozinha nacional. No ano passado, lançou em inglês o Lisboeta, um livro de receitas inspirado nas memórias da infância e juventude vividas em Portugal.

PUB

Tinha 19 anos quando saiu de Lisboa. Passou por Miami, São Francisco, Santa Fé e Nova Iorque antes de se mudar para o Reino Unido, onde começou por abrir o The Loft, um fine dining localizado num apartamento, com uma cozinha experimental e menus originais e arrojados. Um conceito semelhante ao que abriu este ano na zona de Shoreditch: o Mãos, um restaurante ao estilo supper club, com uma única mesa comprida e lugar para 16 comensais.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre 2010 e 2014, lançou o restaurante Viajante, com o qual recebeu uma estrela Michelin e conquistou o 59.º lugar na lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, da revista Restaurant. Abria um ano depois a Taberna do Mercado, no Old Spitalfields Market, entretanto encerrada; e mantém-se como chef-executivo no Chiltern Firehouse.

De acordo com a Evasões, o Bairro Alto Hotel “reabre no primeiro trimestre de 2019”, após quase três anos de obras de renovação e expansão. Virada à Praça Camões, em Lisboa, a unidade hoteleira de cinco estrelas vai passar a ocupar todo o quarteirão, ganhar uma vista panorâmica sobre o Tejo e mais quartos (o número sobe de 55 para 87).

Antes da abertura do novo projecto na cidade que o viu nascer, há 45 anos, Nuno Mendes regressa a Lisboa para participar no Congresso dos Cozinheiros, que decorre na Lx Factory a 1 e 2 de Outubro. Na terça-feira, o chef sobe a palco para uma entrevista, feita por Tiago Pais, às 18h30.

PUB