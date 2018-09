Governo aprova banca "instantânea" mas a revolução nos pagamentos só em 2019

O diploma que transpõe a directiva comunitária dos Serviços de Pagamento e da Moeda Electrónica, conhecida por PSD 2, foi aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros, mas o que a legislação prevê só será uma realidade em Setembro de 2019.

A directiva, que deveria ter entrada em vigor a 13 de Janeiro do corrente ano, vem criar um mercado de pagamentos europeu e permitir o acesso às contas por parte de entidades terceiras, em tempo real. Para isso apenas precisam do consentimento dos clientes.

Em termos práticos, os particulares ou empresas podem fazer pagamentos sem sair do site onde está a fazer compras, ao contrário do que acontece até agora, em que é necessária a realização de uma transferência, o uso de um cartão de crédito ou débito, produtos que a prazo tenderão a desaparecer.

A nova legislação comunitária representa uma espécie de revolução nos pagamentos, até agora exclusivos dos bancos. Os clientes passam a dispor dos seus dados bancários e a poderem autorizar entidades terceiras a aceder directamente às suas contas, a fazer um conjunto de operações, ou a propor-lhes serviços. Isto só é possível através da intervenção de solicitações tecnológicas financeiras, criadas pelas chamadas fintech, que os bancos já incorporaram em parte, nomeadamente nos serviços homebanking ou MB Way.

As novas regras comunitárias criam uma espécie de “via verde” no acesso à informação bancária, e os grandes concorrentes dos bancos passarão a ser as empresas digitais, como o Google, a Apple, o Facebook, a Amazon, a Alibaba e muitos outros, ou, numa escala menor, a FNAC, a Worten, ou outros distribuidores.

A SIBS, a sociedade que gere a rede Multibanco, está a desenvolver a plataforma open banking, que vai gerir o acesso às contas, e estará disponível em Setembro de 2019, o que representa um ano de atraso face ao inicialmente previsto. A informação sobre o novo calendário para a criação da plataforma foi dada esta terça-feira por um responsável da entidade, na conferência “Banca do Futuro", organizada pelo Jornal de Negócios, justificando o facto com o atraso na aprovação da legislação.

