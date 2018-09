Quim Machado assume Arouca rumo à I Liga

Quim Machado é o novo treinador do Arouca, da II Liga, tendo sido apresentado esta quinta-feira em conferência de imprensa realizada no Estádio Municipal de Arouca como sucessor de Miguel Leal no cargo.

"Em termos de comunicação social, tínhamos até agora um discurso de tranquilidade e de ver como as coisas iam correr. Contudo, sabem que somos um clube com muita ambição e não podíamos continuar nesta série negativa. Queríamos virar a página e assumir, perante vós, o que internamente estabelecemos como objectivo: queremos subir de divisão!", disse o director desportivo do emblema arouquense, Joel Pinho.

O novo treinador do Arouca esclareceu que o acordo entre as partes foi rápido: "Tivemos reunião à noite e foi fácil chegar a acordo. Eu só aceitava se fosse para subir de divisão. Não há que esconder nada. Se este clube, há dois anos, teve condições para jogar na Liga Europa, também tem de ter para voltar à I Liga".

Quim Machado, 51 anos, conta com duas subidas de divisão no currículo, ao serviço do Feirense, em 2010/11, e do Tondela, em 2014/15, tendo treinado a Académica na época passada.

"Há uns anos, à 10.ª jornada, cheguei ao Tondela e estávamos a sete pontos dos lugares de subida. Também subi no Feirense. E na Académica esteve perto de acontecer. Gosto de assumir a responsabilidade. Não viro a cara à luta. Estou aqui sem medo", acrescentou.

No último lugar da II Liga, com três pontos, ao cabo de cinco jornadas, Quim Machado tem noção das dificuldades que vai encontrar: "O valor, a qualidade dos jogadores está lá. Mas a determinada altura os jogadores perdem a confiança. Temos de mentalizá-los que representam um clube que há dois anos estava na Liga Europa. No Arouca, os jogadores têm de estar preparados. É um clube exigente, que cumpre e oferece as condições necessárias para o jogador render. Vamos certamente conseguir o que queremos".

Marco Louçano, adjunto, Hélder Moreira, preparador físico, e Pedro Lascarim, treinador de guarda-redes, vão coadjuvar o treinador português.

