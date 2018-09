EUA vencem India na 4.ª ronda das Olimpíadas

Os Estados Unidos deram nesta quinta-feira um grande passo para renovar o título olímpico, nas olimpíadas da modalidade cuja 43.ª edição está a realizar-se em Batumi, Geórgia, ao levarem de vencida, na quarta das 11 rondas da prova, um dos seus principais rivais, a Índia, num encontro que ficou decidido com a vitória no primeiro tabuleiro do número dois mundial, Fabiano Caruana, sobre o ex- campeão mundial Viswanathan Anand, com empates a ocorrerem nos outros três confrontos.

Os EUA beneficiaram ainda da derrota dos russos, perante a Polónia, 1,5 – 2,5, no resultado sensação da ronda, com Vladimir Kramnik a cair no 3.º tabuleiro perante Tom Kusak.

Portugal no sector absoluto, começou bem com duas vitórias, sobre as Maldivas e o Equador, mas nas rondas seguintes sofreria duas derrotas tangenciais perante a Polónia e o Chile, que coloca a selecção nacional, um pouco acima do meio da tabela entre os 185 participantes. No entanto, do ponto de vista individual o grande destaque vai para a vitória, na 3.ª ronda, de Luís Galego, sobre o número um polaco e 23.º do ranking mundial, Jan Kristof Duda, numa partida de enorme qualidade.

No sector feminino, a Ucrânia e a China são as grandes favoritas, depois da surpreendente derrota da Rússia perante o Ubzequistão, logo na 2.ª jornada. Tal como no sector absoluto as portuguesas estão a meio da tabela, com duas vitórias e duas derrotas.

