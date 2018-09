Desp. Chaves-Benfica atrasado para as 21h15

O Desportivo de Chaves-Benfica, agendado para esta quinta-feira, às 20h15, vai mesmo acontecer, mas com uma hora de atraso. A forte chuva que caiu pouco antes da hora marcada alagou várias zonas do relvado e chegou a pensar-se que o encontro seria adiado para outro dia, mas o árbitro João Capela, após a última avaliação do terreno de jogo, acabou por concluir que havia condições para se jogar a partida que marca o arranque da sexta jornada da liga portuguesa.

PUB