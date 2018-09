Muse em Portugal em 2019

Os britânicos Muse vêm a Lisboa em 2019, mas ainda não se sabe nem data nem local. O anúncio foi feito pela Warner Music, a editora da banda, num comunicado acerca do novo vídeo do trio que está no activo desde 1994 e das primeiras cidades da digressão do próximo ano, que passará também por locais em França, Alemanha, Espanha, Itália, República Checa, Rússia, Holanda, Suíça, Itália e Estados Unidos.

Pressure é o tal novo single, pertencente ao vindouro álbum Simulation Theory, que sairá a 9 de Novembro. O vídeo, do realizador Lance Drake, desenrola-se durante um baile de finalistas de liceu e conta com a participação do actor, cómico e ex-jogador de futebol americano Terry Crews.

A compra do álbum, o sucessor de Drones, de 2015, dará direito a acesso antecipado aos bilhetes da digressão. A banda de rock esteve pela última vez em Portugal neste ano, para uma actuação no Rock in Rio Lisboa.

