Manuela Moura Guedes na SIC a partir de 8 de Outubro

Manuela Moura Guedes, que até 2009 foi a cara do Jornal Nacional da TVI, vai voltar à televisão para preencher o lugar de Miguel Sousa Tavares no espaço de comentário das segundas-feiras do Jornal da Noite. O PÚBLICO sabe que a estreia será a 8 de Outubro.

A SIC Notícias já tinha disponibilizado ontem, nas redes sociais, um vídeo a sugerir uma nova presença na redacção da SIC e a deixar no ar, sem especificidade, que algo de novo aconteceria "brevemente no Jornal da Noite". A confirmação veio hoje, em fotografias publicadas por Clara de Sousa e Rodrigo Guedes de Carvalho, apresentadores do Jornal da Noite, e as próprias SIC e SIC Notícias nas respectivas contas de Instagram, tendo sido posteriormente anunciada no site oficial da SIC.

Foi anunciado, em Agosto, que Miguel Sousa Tavares voltará para a TVI, que tinha abandonado em 2010, o mesmo ano em que Manuela Moura Guedes também pôs fim ao seu contrato com a estação de Queluz após a suspensão de Jornal Nacional. Foi também em Agosto que foi anunciado que Cristina Ferreira iria abandonar a TVI por ter sido contratada pela SIC, numa das maiores transferências de sempre da televisão portuguesa.

Com Joana Amaral Cardoso

