Ed Sheeran esgota bilhetes em oito horas e anuncia nova data

Em menos de oito horas, o músico britânico Ed Sheeran esgotou os 60 mil bilhetes para o primeiro concerto em nome próprio em Portugal. A promotora musical Everything Is New anunciou que, devido ao sucesso entre os fãs portugueses, o cantor irá actuar uma segunda noite, a 2 de Junho, também no Estádio da Luz, em Lisboa.

O cantor de 27 anos já tinha pisado o palco português em 2014, no Rock In Rio, em Lisboa.

Portugal é um dos pontos de passagem da digressão mundial de Ed Sheeran, que tem o nome do último álbum, Divide. O terceiro e mais recente álbum do cantor, lançado em 2017 conta com músicas como Shape of You, Castle on the Hill, Happier e Galway Girl.

Os preços dos bilhetes variam entre os 59 e os 90 euros

As vendas dos bilhetes estão a acontecer com condições apertadas. A promotora do evento lembra que "apenas bilhetes comprados nos pontos de venda oficiais serão válidos para entrar no espectáculo". "Qualquer bilhete adquirido através de terceiros ou sites de revenda de bilhetes (como são exemplo a Viagogo, Stubhub.pt e Ticketswap,) não serão válidos", lê-se na nota.

"É obrigatório a apresentação do comprovativo de compra, assim como de um documento de identificação, com fotografia, à entrada do estádio. Importa ainda referir que no caso de o comprador não ser um dos espectadores deverá solicitar no ato da compra a impressão do nome a quem se destina".

No mais recente concerto dos U2, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve um total de 24 pessoas pelo crime de especulação sobre o valor de venda oficial dos bilhetes.

As portas do Estádio da Luz abrem às 17h nos dois dia de concerto. O espectáculo arranca às 20h.

