Associação de Críticos de Arte contra "coacção superior" nas opções dos curadores

A Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) manifestou-se na quinta-feira contra "a ingerência externa e a coacção superior nas opções de um curador", na sequência do conflito entre a Fundação de Serralves e o director demissionário do museu.

De acordo com um comunicado divulgado pela Secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (SP/AICA), assinado pelo presidente da direcção, o curador Paulo Pires do Vale, a entidade considera que qualquer ingerência "nas opções de um curador, violam a sua liberdade e identidade autoral/curatorial, alterando a unidade do seu trabalho, a exposição".

"Neste sentido, defenderemos sempre, e com veemência, os curadores contra as alterações, sem a sua anuência, nas escolhas de obras ou artistas, montagem ou discurso de uma exposição, pois põem em causa a integridade e intencionalidade do seu trabalho intelectual - como o corte de um parágrafo ou capítulo de um texto, para um escritor, ou de um excerto de um filme, para um realizador", considera o presidente da SP/AICA.

A tomada de posição surge na sequência da controvérsia em redor da exposição de Robert Mappelthorpe, comissariada por João Ribas, no Museu de Serralves, no Porto, que tem suscitado acusações mútuas, e que levou à demissão do director do Museu de Serralves na sexta-feira (21 de Setembro).

Não querendo prender-se ao caso em concreto, a SP/AICA afirma que "uma instituição tem o direito de escolher o perfil de exposições que quer fazer, os públicos a que quer dar preferência, o director artístico com quem quer trabalhar - e poderá ser louvada ou criticada por essas opções".

"Mas, a partir do momento em que essas escolhas estão feitas, não faz parte das funções da administração da instituição imiscuir-se no trabalho do curador - é ele que assina a curadoria, o que o torna responsável por aquilo que vamos ver, e essa responsabilização e assunção do seu ponto de vista pessoal é determinante para perceber o que estamos a ver e criticar", defendem.

A entidade, que atribui anualmente prémios nas áreas das artes visuais e da arquitectura, termina o comunicado, recordando, "contra um crescente moralismo censório e puritanismo conservador, as palavras de Pier Paolo Pasolini na sua última entrevista: 'Escandalizar é um direito, ser escandalizado é um prazer'".

"Que essa inquietação e questionamento dos códigos habituais vigentes, que alguns artistas sabem pôr em causa, não sejam obnubilados rapidamente por acusações superficiais, mas que permitam uma reflexão aprofundada e um debate atento", apela.

Nesse sentido, a SP/AICA recusa também "o paternalismo das instituições em relação ao direito de escolha e autonomia dos espectadores que, devidamente informados, devem poder optar pelo que pretendem, ou não, ver", escreve Paulo Pires do Vale.

Na quarta-feira, na sequência de uma conferência de imprensa em que a Fundação de Serralves refutou qualquer acusação de ingerência ou censura, o director demissionário do Museu de Serralves, João Ribas, divulgou um comunicado explicando que apresentou a demissão "face à violação continuada" da sua "autonomia técnica e artística" e porque "nenhuma direcção artística deve ser alvo de sistemáticas ingerências".

