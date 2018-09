Meghan Markle fechou a porta do carro sozinha (e isso é notícia no Reino Unido)

As regras do protocolo da família real britânica são complexas e longas. Muitas começam a ser quebradas pelas gerações mais novas dos herdeiros. O mais recente episódio espantou os britânicos e foi notícia: Meghan Markle, duquesa de Sussex, fechou sozinha a porta de um carro. Um gesto simples para qualquer plebeu, mas que quebrou uma tradição real e que bastou para fazer manchetes, ora em tom de aplauso pela "humildade" e "pragmatismo" da duquesa, ora em tom de crítica a uma "quebra de protocolo" que pode até "pôr em perigo o emprego de alguém".

O episódio aconteceu na terça-feira, na estreia de Meghan Markle num evento oficial a solo, numa exposição na Royal Academy of Arts em Londres. À chegada de carro, e depois de a porta lhe ter sido aberta, a duquesa de 37 anos fechou-a atrás de si.

PUB

O momento foi até partilhado pela Associated Press, que ironizou sobre o momento como se fosse uma importante notícia de última hora.

PUB

PUB

As reacções repartiram-se entre internautas e imprensa.

Mas afinal, será que o acto foi assim tão invulgar ou sequer inédito? Apesar da onda de comentários que o gesto gerou, esta não foi a primeira vez que Markle fechou uma porta sozinha. Na semana passada, a duquesa já tinha feito o mesmo à chegada a um evento de caridade.

E um especialista em etiqueta consultado pela BBC sublinhou que o gesto de Merkel não quebrou realmente o protocolo, uma vez que a recomendação de deixar a porta por fechar existe, mas apenas por uma questão de segurança.

"Se fores membro da família real ou um dignitário, então tem ao seu dispor um membro do staff para abrir e fechar a porta por si", afirmou William Hanson, que diz que se trata de uma questão de segurança (para permitir uma reentrada rápida no veículo em caso de necessidade, por exemplo) do que de mera cortesia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta não é a primeira vez que Meghan Markle quebra a tradição da família real, gerando debate sobre a necessidade de se cumprir ou não o protocolo imposto pelo Palácio de Buckingham. Do Natal passado com a família real, quando ainda não estava casada com Harry, ao momento em que começou a sua marcha nupcial sozinha, passando pela escolha de um vestido sem mangas para o aniversário da Rainha, a duquesa de Sussex tem imposto uma postura mais descontraída. Um caminho iniciado por William e Kate Middleton, que, por poderem assumir a coroa como rei e rainha de Inglaterra, adoptam mudanças contudo mudanças mais contidas.

Algumas regras do protocolo impostas à família real:

Depois de a Rainha terminar a sua refeição, mais ninguém pode continuar a comer

Devem sempre viajar com roupa preta para o caso de algum membro da família morrer

Não podem jogar Monopólio

Os herdeiros ao trono não devem viajar juntos. A proibição pretende diminuir o número de mortes em caso de acidente. O príncipe William e a duquesa Charlotte decidiram quebrar a tradição e viajam sempre com os seus três filhos, em família

O género do bebé deve permanecer em segredo durante a gravidez

Nada de autógrafos ou selfies

Não se podem usar malas a tiracolo

A Rainha é a única pessoa no Reino Unido autorizada a conduzir sem carta de condução

PUB