Joalheiro do Dubai põe sapatos de 14 milhões de euros à venda

Um par de sapatos incrustados com diamantes foi posto à venda no Dubai por cerca de 14 milhões de euros. Os sapatos estão expostos no último andar de um hotel, o Burj Al Arab, numa caixa de vidro em forma de diamante.

O modelo foi feito de couro dourado e decorado com mais de 100 quilates de diamantes incrustados em ouro branco.

"Aqui podemos ver alguns potenciais compradores. O Dubai é a cidade dos milionários e bilionários", disse Hemani Karamchandani, director-executivo da Passion Jewelers, que fez a linha de calçado ultra-luxuoso. "No futuro, vamos projectar e fornecer sapatos à medida, não apenas com diamantes, mas com rubis e safiras", acrescentou.



Não foi o joalheiro, mas a sua companheira, a britânica-romena de 26 anos, Maria Majari, que estudou moda no Dubai e em Londres, quem teve a ideia de fazer calçado de luxo. Maria Majari, que é também a directora criativa da marca, identificou uma lacuna num mercado onde existe oferta de roupa e de acessórios de luxo, mas não de sapatos.

Os diamantes podem durar para sempre, mas e o couro? O preço inclui uma garantia vitalícia, o que significa que será substituído se se desgastar.

