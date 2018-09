Os deputados do Partido Comunista (PCP), do Bloco de Esquerda (BE) e dos Verdes desceram esta tarde a escadaria da Assembleia da República para apoiar o protesto dos taxistas, que defendem a revisão da lei que regula as quatro plataformas electrónicas de transporte que operam em Portugal.

José Luís Ferreira, dos Verdes, afirmou que a lei “legaliza a concorrência desleal” e avançou que os Verdes estão a ponderar apresentar uma iniciativa própria de revogação da lei. Na semana passada, o PCP apresentou uma proposta nesse sentido. Esta tarde, o deputado do PCP reiterou o apoio ao protesto dos taxistas apelidando a lei de “lei da selva”. Já Heitor Sousa, do BE, defendeu que há elementos de inconstitucionalidade na lei que devem ser apreciados pelo Tribunal Constitucional.