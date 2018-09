Há dois anos, os ânimos exaltaram-se e os taxistas acabaram por se envolver em confrontos com a polícia. As imagens ainda estão presentes na memória de todos. Sobretudo na de José Pereira, 57 anos, que nessa altura acabaria por ser atingido no pescoço por uma bala de borracha. Hoje uma das palavras de ordem é calma. Está novamente na frente do “pelotão”, organizando a marcha que saiu da Praça dos Restauradores em direcção à Assembleia da República. Grita palavras de ordem e contem os ânimos quando à frente da sede do Partido Socialista alguns motoristas de táxis se exaltam. As artes marciais - Muay Thai- que pratica três vezes por semana preparam-no para o esforço físico de guiar centenas de pessoas debaixo de um sol abrasador. Não se refugia na sombra nem larga o megafone. É um homem com uma missão.