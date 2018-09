Libertados portugueses e luso-descendentes detidos na Venezuela

Os cidadãos portugueses e luso-descendentes detidos na sexta-feira por especulação económica em supermercados na Venezuela foram libertados, avança a SIC Notícias esta quarta-feira. Os portugueses ficam obrigados a apresentações periódicas às autoridades venezuelanas, refere o canal televisivo.

Contactada pelo PÚBLICO, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas não consegue ainda confirmar a informação. Na altura da detenção, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse que estava a acompanhar a situação e a “garantir o apoio e a protecção dos cidadãos detidos”.

A acusação concreta feita contra os portugueses detidos – que se sabe serem, pelo menos, dez – é de “sabotagem económica”. Havia registo de “sete cidadãos nascidos em Portugal e três fora de Portugal” entre os 38 detidos no país que enfrenta uma grave crise económica.

À Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou na terça-feira que tem “informações de que estará a haver desenvolvimentos” relativamente à situação dos portugueses e luso-descendentes gerentes de supermercados detidos na Venezuela e que aguarda uma confirmação. “Estou a confirmar esses desenvolvimentos e, logo que tenha a confirmação, essa informação será divulgada publicamente”, declarou Augusto Santos Silva aos jornalistas, em Nova Iorque.

Sem revelar quais as informações de que dispõe, o ministro disse que "ainda estão desencontradas", que ainda não pôde "confirmá-las com toda a certeza", e acrescentou: "Aguardemos para ver se esses desenvolvimentos se confirmam". O ministro dos Negócios Estrangeiros falava no final de uma reunião informal da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à margem da 73.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU.

Questionado sobre a situação dos portugueses e luso-descendentes que foram presos na Venezuela, Santos Silva referiu que no encontro de segunda-feira com o homólogo venezuelano, em Nova Iorque, ficou acertado "que haveria o acesso imediato das autoridades portuguesas aos cidadãos portugueses que estão detidos".

"Em consequência, a embaixada portuguesa já apresentou as respectivas notas verbais, pedindo esse acesso imediato, e outra pedindo que o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas na sua próxima deslocação à Venezuela possa também visitar as pessoas que estão detidas", adiantou.

Em Agosto deste ano, foram iniciados procedimentos sancionatórios contra três redes de supermercados de portugueses na Venezuela por alegada especulação na fixação de preços, após a reconversão monetária, que eliminou cinco zeros ao bolívar forte, que substituiu pelo bolívar soberano. Os supermercados continuaram a praticar os valores de venda ao público que se registavam em Abril, em vez de os terem adaptado à nova moeda.

